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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 1.6 مليون سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة بالدقهلية

الكشف على السيدات
الكشف على السيدات

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،  اليوم، استقبال ما يقرب من مليون و600 الف سيدة  ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة منذ بداية المبادرة وحتى الان.


وأضاف مكى، أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة، مشيراً إلى أن هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم واجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي. 


كما أوضح أنه تم تحويل أكثر من 300 ألف سيدة  إلى مراكز  الإحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة، كما أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بـ450 منشأة طبية  على مستوى المحافظة.

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وزارة الصحة صحة الدقهلية مبادرة رئيس الجمهورية مستشفيات الدقهلية ارتفاع ضغط الدم صحة المرأة المصرية

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