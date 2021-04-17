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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا إلى 25 بالدقهلية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أعلنت محافظة الدقهلية فى بيان لها اليوم السبت انه تم زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا واعطائه للمواطنين بنطاق المحافظة حيث تم اختيار 12 مركزا جديدا لتصل أعداد المراكز إلى 25 مركزا بنطاق المحافظة وذلك نظرا لزيادة اعداد المواطنين وحرصا على راحة ابناء الدقهلية و ذلك يأتي فى اطار المرحلة الرابعة لحملة إعطاء لقاح فيروس كورونا بالمجان للمواطنين.


واضاف البيان انه تم تكليف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بسرعة الانتهاء من التجهيز التام للمراكز الجديدة التي تم اختيارها لتكون مستعدة خلال هذا الأسبوع لإستقبال المواطنين الذين قاموا بالتسجيل لبياناتهم على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة ووصلتهم الرسالة بالتوجه لاحدي مراكز التطعيم بنطاق المحافظة و أنه تم إتاحة التسجيل لجميع المواطنين على الموقع الكترونى لوزارة الصحة للحصول علي اللقاح.


وأوضح وكيل وزارة الصحة ان المراكز الجديدة التى تم اختيارها هى مستشفى اتميدة ومستشفى دماص بمركز ميت غمر ، ومستشفى الجمالية ومستشفى المطرية ومستشفى ميت سلسيل ، ومستشفى شبراهور ومستشفى المقاطعة بمركز السنبلاوين، وفى مركز بلقاس تم اختيار مركز طب الاسرة بقرية الشوامي، وفى مركز ومدينة المنصورة تم اختيار مستشفى رمد المنصورة ووحدة طب اسرة ميت على ومركز طب اسرة شها ومركز طب اسرة البرامون.


وأضاف انه سبق وان تم افتتاح عدد  من مراكز اللقاح لكورونا فى المراحل الثلاثة السابقة شملت مستشفى المنصورة الدولي كمرحلة اولى والمرحلة الثانية شملت المركز الحضري بمدينة المنزلة، مستشفى دكرنس العام بمدينة دكرنس، ومستشفى بلقاس المركزي بمدينة بلقاس ، ومستشفى ميت غمر المركزي بمدينة ميت غمر ، ومستشفى السنبلاوين العام بمدينة السنبلاوين، ومركز رعاية الامومة والطفولة بمدينة طلخا واما المرحلة الثالثة فقد شملت مركز طب الاسرة بصهرجت الكبرى ومستشفى شربين ( العيادات الخارجية ) ومستشفى اجا ( العيادات الخارجية ) ومستشفى منية النصر ومستشفى نبروه ومركز طب الاسرة بقرية الربع بمركز تمى الامديد.


واشار وكيل الوزارة الى ان مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا الي الساعة العاشرة مساء وقال ان المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية متواصلة من جميع اجهزة المحافظة، مضيفا ان هناك تدريب مستمر لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والاطباء وهيئات التمريض المعاونة.. 


الجدير بالذكر ان الموقع الالكتروني  الذى اطلقته الوزارة ليقوم المواطنين من خلالة بالتسجيل لبيانتهم لتسجيل اللقاحل لهم..كما هو موضح كالآتى:- رابط الموقع الالكترونى لمنظومه التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد
https://egcovac.mohp.gov.eg التسجيل مفتوح لجميع الافراد المقيمين فى مصر.

كورونا الدقهلية الدكتور سعد مكي محافظة الدقهلية مراكز تلقي لقاح كورونا

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