القبض علي "كلبة" بتهمة قتل زميله بسبب جمع القمامة في شبرا الخيمة

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عامل جمع قمامة شهرته “كلبة” لقيامه بتمزيق جسد زميله بالمطواة بسبب خلاف على جمع وفرز القمامة حيث قام المتهم بطعنه عدة طعنات حتى أرداه قتيلاً فى الحال وفرا هاربا بصحبة أحد الأشخاص.

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وتم نقل المجنى عليه جثة هامدة إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهم واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم فيها وتولت النيابة التحقيق التى امرت بحبس المتهم 4 ايام وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوفاة المدعو"ع ه ل ب" 26 سنة عامل جمع قمامة، إثر إصابته بجروح طعنية بالصدر وأسفل الأبط والظهر وتم التحفظ على الجثة بمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة.



وبسؤال كل من "م ن ت" 21 سنة حداد، و"م ع ل"23 سنة عامل قررا مشاهدتهما للمجنى عليه أثناء تشاجره مع شخصين مجهولين، داخل مقلب القمامة بناحية شارع الشعراوى تعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته وفرا هاربين مستخدمين مركبة توك توك، وأضافا أنهما قاما بنقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى أثناء ذلك.



وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة "أ ح م ت" وشهرته "كلبة"، 27 سنة عامل جمع قمامة وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر فى اعترافاته أنه توجد خلافات سابقة بينه وبين المجنى عليه، بسبب فرز القمامة بالمنطقة وجمع الكارتون والبلاستكيات منها.

وأضاف المتهم أن يوم ارتكاب الواقعة وأثناء قيامه بالتواجد بمحل الواقعة اعترضه المجنى عليه وطلب منه دفع مبلغ مالى نظير ذلك، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قاما خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته، محدثاً إصابته التي أودت بحياته.



وقال المتهم إنه رافقه خلال حدوث الواقعة "ف و ت" وشهرته "قطط" 42 سنة عامل جمع قمامة وأرشد المتهم عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن "مطواه" وتم التحفظ عليه وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية اخرى سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بمحول كهرباء بقرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بنشوب حريق بمحول كهرباء بقرية بقرية مشتهر عند دوار العمدة عند موقف سيارات السوزوكى.



وقد تم إخطار من شبكة الكهرباء بطوخ ومسئول شبكة الكهرباء بقرية مشتهر وتم فصل التيار الكهربائى عن المنطقة وتم إخطار مركز شرطة طوخ وتم الدفع بسيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.