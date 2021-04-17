توقيع الكشف الطبي مجانا علي المواطنين بمستسفي بئر العبد

وصلت إلى مستشفى بئر العبد المركزي النموذجي بشمال سيناء، اليوم السبت، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية لمدة أسبوع خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة 23 أبريل الجاري.

استمرار وصول الاطباء

وأضاف الدكتور طارق شوكة، أن وصول أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات، سيستمر تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، الكشف على المرضى وإجراء العمليات بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه، قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إنه كان في استقبال الدفعة الجديدة عند وصولها إلى مدينة بئر العبد، الدكتور تامر حمدي، مدير مستشفى بئر العبد، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.