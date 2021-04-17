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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لا يفوتك .. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الحنجرة.. وأحدث طرق علاجه

سرطان الحنجرة
سرطان الحنجرة
  • أسباب سرطان الحنجرة
  • أعراض سرطان الحنجرة
  • علاج سرطان الحنجرة

 

في اليوم العالمي للصوت تقوم العديد من الجمعيات والمستشفيات للوقاية ضد أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وسرطان الحنجرة هو نوع من السرطانات يصيب الحنجرة (صندوق الصوت).

والحنجرة هي جزء من الحلق يوجد عند مدخل القصبة الهوائية، ويلعب دورًا مهمًا في مساعدتك على التنفس والتحدث.

وهذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وهي أكثر شيوعًا عند الرجال أكثر من النساء.

وكشفًا لما قدمه موقع nhs.uk إليكم ابرز الأسباب وراء الإصابة بسرطان الحنجرة..

ليس من الواضح بالضبط ما الذي يسبب سرطان الحنجرة ، ولكن يزداد خطر إصابتك بهذه الحالة من خلال:

أسباب سرطان الحنجرة

تدخين التبغ
شرب كميات كبيرة من الكحول بانتظام
وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرأس والعنق
اتباع نظام غذائي غير صحي
التعرض لبعض المواد الكيميائية والمواد ، مثل الأسبستوس وغبار الفحم
من خلال اتباع أسلوب حياة صحي ، بما في ذلك تجنب الكحول والتبغ ، يمكنك تقليل فرص الإصابة بسرطان الحنجرة بشكل كبير.

أعراض سرطان الحنجرة


تشمل الأعراض الرئيسية لـ سرطان الحنجرة ما يلي:

تغيير في صوتك، مثل صوت أجش
ألم عند البلع أو  صعوبة في البلع
كتلة أو تورم في رقبتك
سعال طويل الأمد
التهاب الحلق المستمر أو وجع الأذن
في الحالات الشديدة، صعوبة في التنفس
قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من رائحة الفم الكريهة، أو ضيق التنفس، أو ضجيج الصفير عند التنفس، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو التعب (التعب الشديد).

والعلاجات الرئيسية لسرطان الحنجرة هي العلاج الإشعاعي والجراحة والعلاج الكيميائي.

غالبًا ما يمكن للعلاج الإشعاعي أو الجراحة لإزالة الخلايا السرطانية من الحنجرة علاج سرطان الحنجرة إذا تم تشخيصه مبكرًا.

إذا كان السرطان متقدمًا، فيمكن استخدام مزيج من الجراحة لإزالة جزء أو كل الحنجرة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.

إذا خضعت لعملية جراحية لإزالة حنجرتك، فلن تكن قادرًا على التحدث أو التنفس بالطريقة المعتادة، وسوف تتنفس من خلال ثقب دائم في رقبتك (فغرة) وستحتاج إلى علاج إضافي للمساعدة في استعادة صوتك.

 

 

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