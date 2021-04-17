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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الرياضة : الاستادات القديمة وصلت لحالة مزرية من الإهمال

زيارة وزير الشباب
زيارة وزير الشباب للقليوبية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، أن مشروع تطوير استادات المحافظات جاء بهدف رفع كفاءة هذه الاستادات القديمة، بعد أن وصلت لحالة مزرية وغير آدمية في جميع المرافق من أجل تحقيق تنمية مجتمعية تتفق مع توجهات القيادة السياسية لتوفير مبادئ  التنمية المستدامة 2030 وبناء الإنسان .

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جاء ذلك خلال افتتاح وزير الشباب والرياضة التشغيل الجزئي لنادي سيتي كلوب ببنها بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وعدظا من المسؤلين.


اضاف الوزير ان التطوير الجديد للاستادات يوفر بنية تحتيه لانشطة متعددة رياضية وثقافية وتنموية للمواطنيين تراعي كافة فئات المجتمع مشيرا الى ان العضويات داخل اندية سيتي كلوب لها سقف وتم مراعاة الطبقة المتوسطة في كافة المحافظات والاقاليم عبر جدولة رسوم الاشتراك فهي قريبة من رسوم مراكز الشباب واقل من  الاندية الاهلية.


واشار الى ان تطوير اندية الاستادات يتزامن مع خطة الوزارة في رفع كفاءة وتطوير واحلال مراكز الشباب والنوادي بكافة المحافظات حتي نستطيع توفير الخدمة بكافة مستوياتها للمواطنين . 


وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد افتتح فرع جديد لنادي سيتي كلوب بمدينة بنها.


وأشاد وزير الشباب والرياضة ، بإنشاء سلسلة أندية " سيتى كلوب" فى مدن المحافظات المختلفة ، مؤكدا أن جهود الوزارة مستمرة في تطوير البنية الإنشائية التحتية الرياضية، بالمدن وفقا لرؤية القيادة السياسية والتي تراعي الأبعاد الاقتصادية لجميع فئات المجتمع.


وأضاف صبحى ، أن فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة أهالى المحافظات الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، ويأتى ذلك ضمن توجه الدولة المصرية والقيادة السياسية، بدعم وتطوير المنشات الرياضية وتشجيع الاستثمار فى مجال الرياضة الذى يخدم الأسر المصرية.


وأوضح أن المواطن المصرى هو المستفيد الأول من تطوير المنشات والأندية الرياضية فى المحافظات ، حيث سيتم تقديم خدمات رياضية واجتماعية تناسب جميع المواطنين ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حزمة من المشروعات الجديدة تشمل عددا من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة.


وأكد الوزير ، أن الدولة المصرية تولى كل اهتماماتها بالاستثمارات فى جميع القطاعات ، وتدعم المشاريع العملاقة ، مشيرا إلى أن الوزارة ذللت كل العقبات أمام فكرة سلسلة أندية سيتى كلوب ، وذلك من خلال التعاون مع شركة إستادات القابضة ، خاصة أن هذه الأندية ستكون بمثابة أكبر فرصة لأفراد الأسر المصرية فى محافظات الأقاليم ، التى تحتاج لتلك الأندية بشدة.

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