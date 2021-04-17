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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع رضيعة صدمتها سيارة نقل بشربين

صدى البلد

شهدت عزبة المهندس في شربين بالدقهلية، حادث صدم سيارة نقل لرضيعة مما تسبب في مصرعهما، واتهم والدها طفل بقيادة السيارة فيما نفى والده الاتهام مؤكدا أنه من كان يقود السيارة.


وكان الشريف.م.ق. (32 سنة-سائق)، تقدم بلاغ لمركز شرطة شربين بمصرع ابنته نغم البالغة من العمر عام ونصف، واتهم محمد.ط.ا (11 سنة) بالتسبب في وفاة كريمته أثناء تواجدها أمام المنزل حال قيادته لسيارة بيك أب ملك والده (مقاول).

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص ومناظرة الجثة تبين وجود إصابات ظاهرية عبارة عن جرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالوجه، وتم ضبط السيارة وقائدها ومالكها وبسؤال والد الطفل مالك السيارة قرر عدم صلة نجله بالواقعة وأنه هو من كان يقود السيارة واصطدم بالطفلة دون قصد منه.


وبسوال شاهدي الواقعة أيدا ماجاء بأقوال والد الطفل، وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ ناتج عن كسر بقاع الجمجمة وجرح قطعي بفروة الرأس ولا توجد شبهة جنائية.

رضيعة سيارة مصرع شربين الدقهلية

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