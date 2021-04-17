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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحلقة 5 من مسلسل الاختيار

المشاهدين على نار.. الحلقة 5 من الاختيار 2 وتفاصيل فض اعتصام رابعة والنهضة

الاختيار2
الاختيار2

قبل بدء شهر رمضان، انتظر الجميع الجزء الثاني من مسلسل الاختيار الذي عرض رمضان الماضي، ومنذ الحلقة الأولى ولاقى المسلسل إقبال واسع ونسب مشاهدة عالية نظراً لما يتضمنه من أحداث مشوقة جرت على أرض الوقائع، فيما يخص اعتصام رابعة و النهضة والعديد من الأحداث التي وقعت في مصر آنذاك . 

نجاح كاسح حققه مسلسل الاختيار رغم أنه لم يمر سوى 4 أيام فقط، إلا أن القائمين على المسلسل قرروا أن يفاجئوا المشاهدين اليوم في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار، بأحداث فض اعتصام رابعة و النهضة . 

الحلقة ال5 بدون إعلانات

الفواصل الإعلانية مشكلة تؤرق المشاهدين خاصة مع الاندماج في الأحداث بالمسلسل، كما أن مسلسل الاختيار وأحداثه وطريقة تسلسل الأحداث والمشاهد يجعلك ترغب في المشاهدة دون توقف وبلا فواصل إعلانية . 

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي عرض الحلقة ال5 من مسلسل الاختيار 2 اليوم بدون فواصل إعلانية نظراً لأهيمة الحلقة وانتظار المشاهدين لمتابعة الحلقة المشوقة، وكيف سيتم عرض فض اعتصامي رابعة و النهضة، كما حدث في فجر 14 أغسطس 2013.

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار

الحلقة الخامسة من الاختيار 2 ستعرض تفاصيل للمرة الاولى من أحداث فض رابعة وكذلك الأحداث التي تلتها من اقتحام أقسام الشرطة والهجوم على بعض الكنائس وهروب قيادات الجماعة من الاعتصام.

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساءا، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساءا.

 

الاختيار 2 مسلسل الاختيار 2 احمد مكي

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