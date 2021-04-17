عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الشباب وهشام حطب يناقشان الاستعدادات لاولمبياد طوكيو 2021

اشرف صبحي وهشام حطب
اشرف صبحي وهشام حطب

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية اليوم بمقر اللجنة الاولمبية، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الرياضية ذات الأولوية والأهتمام المشترك، وكان على رأسها الإستعدادات القائمة للمنتخبات القومية فى الألعاب المختلفة التي تأهلت لخوض منافسات دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2021، وكذلك موقف الألعاب التى تخوض مصر منافاستها الختامية للتأهل للدورة الأولمبية.


كما تناول اللقاء اللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية ووجهة نظر اللجنة الاولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المختلفة بشأنها فى الاطار الذى يحقق الصالح العام للرياضة المصرية وفق الدستور والقانون المصري ، مع التنويه علي مزيد من الدراسة والمشاورة بشأنها .


وانتقل اللقاء لبحث اجراءات تنظيم بطولة العالم للخماسى الحديث، حيث استعرض المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث وسكرتير عام اللجنة الاولمبية المصرية ما تم فى هذا الملف ليخرج هذا الحدث بالصورة المتميزة اللائقة بمصر، وتناول الحديث بالتقييم الإيجابيات المتعددة التى تحققت فى بطولة العالم للسلاح التى أنتهت الاسبوع الماضى بالقاهرة.


وفي الختام تم تبادل وجهات النظر بين وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية فى السبل الكفيلة بدفع وتعظيم الجهود نحو إستضافة مصر للبطولات والفاعليات الدولية وفق الضوابط والاجراءات التى يتم مراعاتها فى مثل هذه الأحداث.

ترشيحاتنا

إبراهيم عبد الله :أخفيت عقد تمديد مصطفي محمد مع الزمالك لهذا السبب

إبراهيم عبد الله : لا أبحث عن بطولة زائفة ومجلس الزمالك يرفض استقالتى

ملكة بريطانيا وحيدة أثناء تشييع جثمان زوجها الأمير فيليب

الزمالك : لو الأهلي طلب شراء زيزو سنناقش العرض

وزير الرياضة: الاستادات القديمة وصلت لحالة مزرية من الإهمال

إبراهيم عبد الله: الزمالك توصل لاتفاق لتمديد تعاقد أشرف بن شرقي

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة : ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في رمضان

وفاة المستشار هشام البسطويسي مرشح الرئاسة الأسبق

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

بالراحة عليه ده طفل.. مفاجأة في تحقيقات واقعة الاعتداء على الأطقم الطبية بـ التل الكبير

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

حريق هائل في مسكن معيدة بجامعة الزقازيق ينهي حياتها ..والجامعة تنعيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

ads

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ