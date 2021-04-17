إبراهيم عبد الله : لا أبحث عن بطولة زائفة ومجلس الزمالك يرفض استقالتى

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادى الزمالك المستقيل أسباب استقالته من القلعة البيضاء ، وقال إبراهيم عبد الله الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى:"قدمت استقالة من منصبى بالزمالك والمجلس رافضها ولكنى لا احضر الاجتماعات ، ومازلت اخدم النادى بدون أي منصب لحبى للكيان".



ويضيف إبراهيم عبد الله :"قدمت الاستقالة لأن اللوائح لم تطبق في أزمة قمة كرة السلة ، لم اقبل أن يتغاضى اتحاد السلة أعينه عن مباريات أقيمت بجمهور ويصر في مباراة القمة أن تقام بدون جمهور وحتى بعد خروج الجمهور يتم الإصرار على خروج كباتن فريق الكرة"



وأكمل عضو لجنة الزمالك:"كنت أؤيد عدم خوض مباريات السلة بسبب اختراق اللوائح لذا قررت الاستقالة من منصبى "

وأضاف إبراهيم عبد الله :"موقف غريب من إدارة الاهلى حصل في قمة السلة رغم احترامى لهم ، ورفضت أن أكون بطل شعبى ، لانها شعبية زائفة ".