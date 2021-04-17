إبراهيم عبد الله: الزمالك توصل لاتفاق لتمديد تعاقد أشرف بن شرقي

أكد إبراهيم عبد الله العضو المستقيل من اللجنة التنفيذية التي تدير نادي الزمالك، أن النادي توصل إلى اتفاق لتمديد عقد المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأبيض.

وقال إبراهيم عبد الله الذى حل ضيفاً ببرنامج “النجوم في رمضان” المذاع عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة” مع الإذاعية نجلاء حلمى، والناقد الرياضى محمد عراقى "أشرف بن شرقى مستمر مع الزمالك، وهناك اتفاق معه لتمديد تعاقده".



وأضاف إبراهيم عبد الله "هناك اتفاق على الخطوط العريضة بين الزمالك وأشرف بن شرقى لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء".



وتابع إبراهيم عبد الله "نرغب في الحفاظ على القوام الاساسى للفريق الأبيض وكافة النجوم المميزة بالفريق مثل طارق حامد وفرجانى ساسى".