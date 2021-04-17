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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: نسعى لتطوير الإستادات بمصر بالتوازي مع مراكز الشباب

صدى البلد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فرع نادي سيتي كلوب بنها افتتاحاً جزئياً، برفقة  الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب الرياضة بالقليوبية، وبعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وكان في استقبال الوزير خلال افتتاحه كل من سيف الوزيري العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة استادات القابضة والمالكة لمشروع أندية سيتي كلوب، العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات .

قال الدكتور أشرف صبحي، إن جهود الوزارة مستمرة في تطوير البنية الإنشائية التحتية الرياضية بالتوازي مع تطوير مراكز الشباب، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، والتي تراعي الأبعاد الاقتصادية لجميع فئات المجتمع، وتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات، وتشجيع الاستثمار فى مجال الرياضة الذى يخدم الأسر المصرية، وذلك من خلال التعاون مع شركة استادات القابضة، مشيراً إلي أن المستفيد من هذا التطوير وتلك البنية هو المواطن المصري، حيث سيتم تقديم خدمات رياضية واجتماعية تناسب جميع المواطنين في محافظات مصر المختلفة تناظر المقدمة لأفضل الأندية الكبرى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأشاد "صبحى" بتجربة شركة استادات القابضة بإنشاء سلسلة أندية City Club بمختلف محافظات مصر، والتي أصبح لها عظيم الأثر في تطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها إلى احد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى، مشيراً إلي أن وزارة الرياضة تسعى لتطبيق خطة استثمارية شاملة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية، بالإضافة إلي توسيع قاعدة ممارسى الرياضة، اتساقاً مع رؤية الدولة بتحسين حياة مواطنيها.

وأبدى الوزير إعجابه الشديد بكم الأعمال الهائل الذي يجري تنفيذه داخل فرع سيتي كلوب بمدينة بنها، والذي سيكون صرحا رياضيا عظيما يخدم أهالي مدينة بنها والمدن المجاورة لها.

أشار سيف الوزيري إلى أن العمل لا يتوقف ومستمر في جميع فروع أندية سيتي كلوب وسيتم افتتاح الفروع تباعا لتكون متاحة للأعضاء والاستفادة بالخدمات المميزة.

وعقب الافتتاح تفقد وزير الرياضة بفرع سيتي كلوب بنها صاله اللياقة البدنية والمبني الاجتماعي وحمام السباحة الترفيهي، مشدداً علي ضرورة الانتهاء من كافة المنشآت داخل فرع بنها علي غرار الفروع الأخرى.
 

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