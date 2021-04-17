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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحصين 50 ألف رأس ماشية ببني سويف ضد الجلد العقدى وجدرى الضأن

تحصين 50 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدري الضأن فى بنى سويف

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً  من مديرية  الطب البيطري، حول سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،التي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين  بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة . 

 وكشف التقرير،الذي أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم ،مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها بلغ 48 ألف و690 رأسا، و شملت تحصين  41ألف و720 رأسا من الأبقار، و 6 آلاف  و772 رأساً  من الأغنام، و 198 من الماعز "منذ بداية الحملة في 3 أبريل الجاري وحتى الخميس الماضي " . 

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، مؤكدا  تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية ، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية . 

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ضبط أغذية منتهية الصلاحية بسمسطا وإهناسيا في بني سويف
من ناحية أخري وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ،ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية،مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، حيث قام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية بتوجيه حملات تفتيشية بدائرة  مركزي  سمسطا  وإهناسيا.

وقامت  الحملات  بالمرور على 45 منشأة غذائية بدائرة المركزين،وتم سحب 107 عينات أغذية مختلفة وإرسالها لمعامل التحليل، وإعدام أغذية تالفة ومجهولة المصدر(76كجم +13 لتر)، و إعدام 71 زجاجة خل مجهولة المصدر ، وإعدام 15كجم جبنة منتهية الصلاحية  غير صالحة ، وإعدام كرتونة شيبسى و2 كرتونة بسكويت منتهية الصلاحية، وتم اعدام 100 لتر  لبن فرز غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود شوائب وحشرات،وتحرير عدد 48 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ،وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة. 

حيوانات بني سويف أمراض الثروة الحيوانية الطب البيطري حيوان ماشية 50 الف

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