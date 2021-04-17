بعد توفير مصدر دخل له .. رب أسرة يشكر حياة كريمة 

وجه أحد المواطنين "رب أسرة" بالشرقية، الشكر لمبادرة حياة كريمة بعد توفير مصدر دخل له بعدما مرض وأصبح عاجزا عن العمل، قائلا: "متشكر ليكم عشان اللى بتعملوه عشان الشعب".



وتناول برنامج “حياة كريمة”، المذاع على قناة " دي إم سي"، اليوم السبت في خامس حلقاته، قصة السيدة داليا وزجها الذى أصيب بمرض تسبب فى جلوسه فى المنزل وعدم قدرته على الحركة.



وقال زوج الحاجة داليا لأسرة البرنامج، أنه كان يعمل صيادا ويبيع ما يصطاده من الأسماك لينفق على نفسه وأسرته.



وتابع: بعد المرض لم استطيع التحرك من السرير، معقبا:"فى البداية كنت بمشي وأسقط في الأرض لحد ما تعبت خالص".



وأضاف: مش هنسى اللى بتعملى عشانى زوجتى جميلها على رأسى من فوق.



ومن جانبها أكدت السيدة داليا، أن زوجها مكافح ويحب العمل ولكن ظروف المرض صعبة، لافتة أن لديها 4 ابناء.



وأشارت السيدة داليا إلي أن ابنها الكبير ترك الدراسة لينفق على الاسرة بعد مرض والده.



وفاجأت أسرة البرنامج "الأسرة" بتسليمها محل دواجن مجهز بها "فراخ ومكنة تنظيف الفراج"، خلال مبادرة حياة كريمة لتوفير مدخل رزق لها.



يركز البرنامج على مساعدة المواطنين الذين يحتاجون إلى بدء مشاريع خاصة تؤمن لهم الحياة الكريمة، وتجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع، حيث يقدم البرنامج الدعم لهؤلاء من خلال توفير كل احتياجاتهم للنهوض بمستواهم المادي والمعيشي.

