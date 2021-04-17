صحة الدقهلية تتابع سير العمل بمركز تطعيم لقاح كورونا بطلخا

قام اليوم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجولة تفقدية على بعض مراكز اللقاح حيث قام بالمرور على مركز طلخا لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالمتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية وخاصة ايام العطلات الرسمية.



حيث شهد فعاليات تطعيم جرعات فيروس كورونا لعدد من المواطنين من كبار السن وحالات الأمراض المزمنة كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.



ودعى وكيل الوزارة جميع الأطقم الطبية و المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح :

www.egcovac.mohp.goveg

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