103 سنوات .. شفاء أكبر معمرة سورية من فيروس كورونا المستجد

شهدت مستشفى الحسكة السورية شفاء مسنة سورية عمرها 103 أعوام من فيروس كورونا بعد علاج دام 10 أيام.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن هذه السيدة تعتبر أكبر معمرة في شمال سوريا.

ويشار إلى أن المعمرة هاجر غادرت المشفى الخاص بمرضى كوفيد 19 في مدينة الحسكة، شمال شرق سوريا حيث أقام المستشفى احتفالية للسيدة وودعها وسط تصفيق حار على قوة إرادتها وتمكنها من الشفاء من فيروس كورونا بعد بقائها عشرة أيام في المشفى وبعد أن كشفت الاختبارات شفاءها بشكل كامل من الفيروس.

وكانت المستشفى قد افتتح في أبريل من العام الماضي، بإشراف الهلال الأحمر الكردي، بعد تجهيزه بالمعدات الضرورية ليكون متخصصا في معالجة المصابين بفيروس كورونا.