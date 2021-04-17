مواطنون يدافعون عن عامل مطعم تعرض لـ«الإهانة»

ورطة إنسانية

تناول برنامج ورطة إنسانية، المذاع عبر شاشة دي إم سي، في خامس حلقات موسمه الجديد، أزمة المعاملة السيئة للعاملين فى المطاعم من أصحابها.



ووبخ صاحب المطعم أحد العاملين لديه، أكثر من مرة أمام الذبائن فى أول يوم عمل له بالمطعم.



وقام المواطنين بتوبيخ صاحب المعطم دفاعا عن العامل مطالبينه بمعاملته معاملة حسنة.



وعبر المواطنون عن استيائهم الشديد من صاحب المطعم، مؤكدين له أن المدير الناجح لا يوبخ العاملين وأن الله هو الرازق.

https://www.facebook.com/watch/?v=128792582567042

