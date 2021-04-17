تونس تعلن قرارا عاجلا بشأن الدراسة بسبب كورونا

أعلنت السلطات التونسية، اليوم السبت، تعليق الدراسة في جميع المدارس بالبلاد، حتى يوم 30 ابريل المقبل، لمواجهة ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكانت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قد اجتمعت أمس، وأكدت الناطقة باسمها، جليلة بن خليل، أن الوضع الوبائي في تونس خطير.



وأشارت أيضا إلى أن مجموعة من المناطق بولايات الجمهورية أصبحت ذات مستوى الخطر "مرتفع جدا" بعد أن كان "مرتفعا" نظرا للزيادة الهامة في عدد الإصابات بالفيروس وظهور الطفرة اللندنية سريعة التفشي.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية أمس تسجيل 2401 إصابة و86 حالة وفاة بفيروس كورونا.