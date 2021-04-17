باب رزق .. شاهد فن صناعة الفوانيس بشارع المعز

استعرض برنامج باب رزق المذاع عبر قناة "دى ام سى"، تقريرا عن صناعة الفوانيس.



وقال تامر أحد أصحاب محلات صناعة الفوانيس بشارع المعز، أن المحل يعمل منذ 70 عاما فى صناعة الفوانيس، لأفتا إلى أن صناعته مصرية 100%.



وأوضح تامر، أن المحل يصنع الفوانيس يدويا، لافتا إلى أن التجهيز لشهر رمضان يبدأ قبل شهرين.



وأشار صاحب محل الفوانيس أنه أعاد التراث في صناعة الفوانيس، حيث يتم فتح الفانوس ووضع شمعة به وغلقه.

وأوضح صاحب محل الفوانيس، أن أسعار الفوانيس النحاس تبدأ من 130 جنيه.



