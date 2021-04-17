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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

حملات على أسواق رمضان
حملات على أسواق رمضان

رغم التحذيرات التي أوردتها بيانات الحكومة ووزارة الصحة قبل شهر رمضان ، الا أنها لم تكن كافية لإقناع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات 

وأوضحت بيانات وزارة الصحة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات منذ بداية شهر رمضان وصولا إلى اليوم الخامس من الشهر الكريم.

وسجلت الإصابات يوم الثلاثاء الماضي الأول من رمضان، 823 حالة إيجابية جديدة و 39 حالة وفاة. 

وتزايدت الحالات يوم الأربعاء الثاني من رمضان لتسجل 831 حالة إيجابية و 44 وفاة.

ويوم الخميس الثالث من رمضان  بلغ عدد الإصابات 837 حالة إيجابية و 41  وفاة.

وأمس الجمعة سجلت مصر 841 إصابة جديدة، و42 وفاة.

حزمة قرارات حكومية 

وقبيل شهر رمضان استعدت الحكومة بحزمة قرارات جاءت معظمها في صالح المواطن، للتخفيف من أعبائه شريطة الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

و أعلنت انتشار رجال المرور لمواجهة التكدس المروري في ساعات الذروة خلال شهر رمضان، ومنع الاعتكاف في المساجد، أو إقامة صلاة التهجد، وعدم السماح بإقامة موائد الرحمن سواء كان في المسجد او خارجه خلال شهر رمضان، وأداء صلاة التراويح بشرط الا تتجاوز 30 دقيقة.

وشددت الحكومة على عدم اصطحاب الأطفال إلي المساجد أثناء تأدية الصلاة، واستمرار حظر إقامة تجمعات كبيرة في في الأماكن المغلقة مثل العزاء أو الاحتفالات.

وألزمت الحكومة أصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بضوابط الأنشطة التجارية في المطاعم والمولات والكافيتريات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية.

وعلى مستوى المدارس والجامعات شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة في عملية التعليم والمدارس لمنع زيادة إصابات فيروس كورونا.

 وكثفت الحكومة الحملات الإعلامية للتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة، و تكثيف الحملات الأمنية لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس.

هل تضطر الحكومة لإجراءات جديدة؟ 

مع بداية رمضان، ازدحمت الأسواق والشوارع في نهار رمضان وبعد الإفطار بالمواطنين، دون التزام كبير من البعض بالإجراءات الاحترازية وهو الامر الذي كان سببا رئيسا فى زيادة الإصابات .

المتتبع لتطورات الإصابات بفيروس كورونا في رمضان سيجد أن الحكومة قد تضطر لتشديد الإجراءات وضبط الأسواق والمقاهي بصورة أكبر قبل تفاقم الأزمة.

وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا، تبدأ اليوم المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي.

ومع بدء تنفيذ القرارات الجديدة ستكثف الحكومة من اجراءاتها لضمان الالتزام الكامل من الجميع، ومحاولة السيطرة على انتشار فيروس كورونا

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