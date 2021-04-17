بالقوة الضاربة.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء القمة أمام الأهلي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي.
وجاءت القائمة كالتالي :
حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل
خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.
ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.