MINI تزيل النقاب عن نسخة 2022 الجديدة من JOHN COOPER WORKS

كشفت شركة ميني كوبر الانجليزية عن إصدارها المميز والذي يأتي بإطلالة ميني المعهودة، بجانب عدة تجهيزات فنية متعددة، حيث ظهرت السيارة بمفهوم ثنائي الأبواب مع سبويلر خلفي أنيق، إلى جانب حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم و التي تمنحها أداء عالي و قوي، بالاضافة إلى اللمسات الرياضية.

تستمد ميني JOHN COOPER WORKS موديل 2022 عزمها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات بقدرات MINI TwinPower Turbo المميزة، والذي ينتج قوة قدرها 231 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن/متر، و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.3 ثانية فقط.

بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة تيبترونيك سبورت مكون من 8 سرعات، و تتوسط قمرة القيادة الخاصة بـ JOHN COOPER WORKS شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة و الخرائط بلغ قياسها 8.8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة كما زودت بحزمة من وسائل الترفيه و المكبرات الصوتية.

و تضم أيضًا عجلة قيادة متعددة الوظائف، تحتوي على العديد من أنظمة التحكم، مع مقاعد كهربائية قابلة للتحكم المناخي، وتكييف هواء أوتوماتيكي، و قفل مركزي، و فتحات تهوية متعددة النمط.

بالاضافة إلى حزمة متطورة من وسائل الامن و السلامة ومنها منظومة الوسائد الهوائية وخاصية التحكم في السرعة، و برنامج التحذير عند مغادرة المسار، و برنامج قياس مسافات الاصطفاف PDC، و مستشعرات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.

بينما جاءت JOHN COOPER WORKS بإطلالة خارجية تتمتع بلمسات حمراء مميزة، و التي ظهرت على منطقة السقف، والمرايا الجانبية، و علب المكابح، و التي تبدو ظاهرة وراء أضلاع الجنوط المعدنية المستخدمة، و التي تراوحت بين 17 و 18 بوصة، كما تمتعت بشبكة أمامية متعددة المقاطع.