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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة إنسانية لأبناء أسوان والنوبة لإفطار ضيوف الرحمن من السودانيين بالموقف الدولي

جانب من فعاليات مبادرة
جانب من فعاليات مبادرة ضيوف الرحمن

فى لفتة إنسانية طيبة بادر مجموعة من المواطنين من أبناء النوبة ومحافظة أسوان بقرية وادى كركر بالإقدام علي إعداد وجبات الإفطار للصائمين من المواطنين السودانيين المسافرين عبر الموقف الدولي جنوب مدينة أسوان.

ومن جانبه قال علاء بحر أحد المواطنين المقيمين بقرية كركر جنوب مدينة أسوان بأن أهل القرية شاركوا فى مبادرة أطلقوا عليها اسم "ضيوف الرحمن" وهدفها إفطار الصائمين الراغبين فى السفر عبر الموقف الدولى بكركر، ويجلسون ينتظرون تحرك أتوبيسات السفر البرى إلى دولة السودان عبر منفذ أرقين البرى جنوب محافظة أسوان.

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وأشار علاء بحر إلي أن أهالى القرية أخذوا على عاتقهم إعداد الوجبات والمشروبات وتوزيعها على المسافرين سواء المغادرين إلى السودان أو العائدين منها، بعد أن تلاحظ تواجدهم بأعداد فى الموقف الدولى بكركر، لافتاً إلى أن المبادرة شارك فيها الرجال والنساء والشباب من أهالى القرية.

الجدير بالذكر بأن الموقف الدولى بوادى كركر يقع جنوب مدينة أسوان بنحو 20 كيلو متر، وتتحرك منه الأتوبيسات السياحية للسفر البرى بين مصر والسودان عبر المنافذ البرية ومنها منفذ أرقين ومنفذ قسطل حيث تم إنشاء الموقف الدولى للحافلات بوادى كركر على مساحة 7 أفدنة بتكلفة 25 مليون جنيه، ليستقبل 10 حافلات سياحية و10 ميكروباصات و20 سيارة ملاكى ويضم 5 موتيلات لإقامة رواد الموقف الدولى.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ مشروع الشريط النهرى، وهو أحد أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالى 950 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نحو 750 عامل وفني ومهندس .

وتابع أحمد رشاد بأن المشروع يشمل منطقة للفيلات وممشى سياحى وحديقة نيلية بطول 6 كيلو متر، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وبازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسى سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان، بالإضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجارى الترفيهي، والمسرح الرومانى.

IMG-20210417-WA0008
IMG-20210417-WA0008
أبناء النوبة أسوان قرية وادى كركر مدينة أسوان هيئة المجتمعات العمرانية المسرح الرومانى

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