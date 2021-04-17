وكيل صحة الدقهلية يشارك العاملين بمركز تطعيم لقاح كورونا الإفطار

توجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلي مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى ميت غمر المركزي ، لمشاركة الفريق الطبي والعاملين الإفطار بمركز التطعيم.

جاء ذلك في إطار الدعم المعنوي ومؤازرة الفرق الطبية والعاملين بمنافذ تقديم الخدمة بمحافظة الدقهلية، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ومع أجواء هذا الشهر الفضيل.

كما تفقد سير العمل بالمركز ، وتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كوروناوذلك بمستشفى ميت غمر ومركز اللقاح بصهرجت الكبرى.

جدير بالذكر أن مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة، تعمل بشكل مستمر علي مدار الساعة، حيث تبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتي الساعة ١٠ مساء خلال شهر رمضان.

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