تعليم السويس: جاهزون للامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ، اليوم السبت ، عن انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الامتحانات التجريبية والتى تعقد لطلاب الثانوية العامة بمدارس المحافظة بشكل كامل فى الفترة من 18 أبريل حتى 22 أبريل .

ومن جانبه قال الدكتور محمود الفولى ، وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس ، إن المدارس الثانوية جاهزة لاستقبال الامتحانات التجريبية والتى أعلنت عنها الوزارة ، لافتا إلى انه تم اختبار جميع الأجهزة و المعدات والشبكات بالمدارس للتأكد من مدى استعداد المدارس لتلك الامتحانات الالكترونية .

وأضاف الفولى ، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت ، أنه شدد على مديري المدارس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وضرورة التباعد الإجتماعي والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير اللجان الإمتحانية للحفاظ على الطلاب والمدرسين وجميع العاملين بالمدارس.

وفى نفس السياق وجه ياسر عمارة ، وكيل مديرية التربية والتعليم فى السويس ، رسالة لأولياء الأمور بضرورة مشاركة جميع الطلاب لأداء الامتحانات الإلكترونية وأن الامتحان سيكون بالتابلت داخل اللجان وسيكون بمثابة محاكاة للمعدات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب وانه لابد من المشاركة الفعالة حتي تستطيع الوزارة تقييم التجربة بشكل كامل ودقيق .