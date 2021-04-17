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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بسبب الألفاظ البذيئة .. برلماني يطالب بفرض عقوبات رادعة ضد مسلسل ملوك الجدعنة

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب

أعلن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، مُتابعته الجيدة لكافة مسلسلات شهر رمضان الكريم 2021، لرصد كافة الأخطاء التي لأبد أن يتم محاسبة فريق العمل عليها، مُشيرًا إلى أن مسلسلات هذا العام تشهد العديد من الألفاظ البذيئة وعلى رأسها مسلسل ملوك الجدعنة والتي لابد أن يتم فرض العقوبات على ذلك.


وأوضح الجاهل، خلال البيان الصادر له، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الكبير التي تلعبه مسلسلات رمضان في الثقافة المواطنين وتوعيتهم ضد القضايا المتداولة والعادات الخاطئة الموروثة، وبالرغم من ذلك إلا أنها تمارسها دورها خطأ ولأبد مُحاسبتها على ذلك.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن أغلب مسلسلات رمضان هذا العام يغلب عليها طابع الألفاظ البذيئة ليتم تداولها بين الأطفال والمواطنين في الشوارع، بحيث تُصبح ثقافه خلال الفترة المقبلة، ولذلك لأبد أن يكون للحكومة وقفه رادعه تجاه هذه الأعمال.

 

وتساءل البرلماني، هل مسلسل ملوك الجدعنة يعتبر مسلسلا هادفا يُسلط الضوء على القيم والمبادئ والأخلاق أم يندرج تحت قائمة المسلسلات الهابطة والتي تدعو إلى البلطجة؟

مجلس النواب مسلسلات شهر رمضان الكريم 2021 مسلسل ملوك الجدعنة

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