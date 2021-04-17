حدث في دولة عربية.. رجل يمطر زوجته بست رصاصات من سلاح آلي

أفادت شرطة أربيل العراقية، بأن رجلا أطلق ست رصاصات من سلاح آلي على زوجته في حي باداوه حيث تبلغ الضحية 21 عاما وهي أم لثلاثة أطفال، قبل أن يسلم نفسه إلى قوات الشرطة.

وعبر تويتر علق رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم السبت، على تلك الحادثة.

وكتب بارزاني على حسابه في تويتر: "لقد روعتني جريمة القتل الوحشية لشابة في أربيل ليلة أمس. ليس هناك أي شرف في جرائم الشرف، إنها جريمة قتل تعيدنا للوراء ويجب أن تنتهي".

واختتم تغريداته قائلا: “كلفت وزير الداخلية بالتأكد من أن الجاني يواجه القانون، فمجتمعنا لن يزدهر ما لم يستطع نصف السكان العيش بحرية دون خوف من العنف”.