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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الفيوم: إضافة خدمة التطعيم بالمنازل لفيروس كورونا

التطعيم ضد فيروس
التطعيم ضد فيروس كورونا

صرح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم ، بأنه بناء على توجيهات  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة  والسكان ، فسوف  يتم أضافة خدمة التطعيم  ضد فيروس كورونا  بالمنازل لكبار السن والغير قادرين على الذهاب الى مراكز التطعيم ، حيث ستتوجه فرق التطعيم الى المنازل لتطعيمهم والخدمة بالمجان ، على أن يكون المستحق للخدمة قد قام بالحجز على الخط الساخن 15335  ، ووصلته الرسالة الخاصة بالتطعيم .

أضاف وكيل وزارة الصحة  ،  بأنه تم وضع خطة لتنشيط حملة  تطعيمات فيروس كورونا  ، تحت رعاية الدكتور أحمد النصارى محافظ الفيوم الذى يقدم كل الإمكانيات والتسهيلات لقطاع الصحة بالمحافظة في هذا الشأن ،  عن طريق  تنظيم ندوات توعية  داخل مراكز الشباب والمديريات الحكومية وأماكن التجمعات  بالتنسيق مع محافظة الفيوم  ، حتى يتم زيادة الاعداد المستفيدة من تطعيمات فيروس كورونا بالمحافظة .

وناشد الدكتور حاتم أهالي محافظة الفيوم المستحقين لتطعيمات فيروس كورونا والتي تنطبق عليهم الشروط  التقدم للحجز على الخط الساخن 15335 بالمجان  ، وسيصل كل مواطن رسالة بمكان ويوم التطعيم 

وفى حالة عدم استطاعة المواطن الذهاب الى مركز التطعيمات، يتم تطعيمه عن طريق فرق التطعيمات بمنزله دون عناء أو تعب . 

 

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فيروس كورونا التطعيم ضد فيروس كورونا تطعيمات فيروس كورونا وزيرة الصحة محافظة الفيوم

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