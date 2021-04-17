صحة الفيوم: إضافة خدمة التطعيم بالمنازل لفيروس كورونا

صرح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم ، بأنه بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، فسوف يتم أضافة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمنازل لكبار السن والغير قادرين على الذهاب الى مراكز التطعيم ، حيث ستتوجه فرق التطعيم الى المنازل لتطعيمهم والخدمة بالمجان ، على أن يكون المستحق للخدمة قد قام بالحجز على الخط الساخن 15335 ، ووصلته الرسالة الخاصة بالتطعيم .

أضاف وكيل وزارة الصحة ، بأنه تم وضع خطة لتنشيط حملة تطعيمات فيروس كورونا ، تحت رعاية الدكتور أحمد النصارى محافظ الفيوم الذى يقدم كل الإمكانيات والتسهيلات لقطاع الصحة بالمحافظة في هذا الشأن ، عن طريق تنظيم ندوات توعية داخل مراكز الشباب والمديريات الحكومية وأماكن التجمعات بالتنسيق مع محافظة الفيوم ، حتى يتم زيادة الاعداد المستفيدة من تطعيمات فيروس كورونا بالمحافظة .

وناشد الدكتور حاتم أهالي محافظة الفيوم المستحقين لتطعيمات فيروس كورونا والتي تنطبق عليهم الشروط التقدم للحجز على الخط الساخن 15335 بالمجان ، وسيصل كل مواطن رسالة بمكان ويوم التطعيم

وفى حالة عدم استطاعة المواطن الذهاب الى مركز التطعيمات، يتم تطعيمه عن طريق فرق التطعيمات بمنزله دون عناء أو تعب .

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