مجدى قفشة يصرخ فى برنامج رامز جلال: مش بعرف أعوم

وقع محمد مجدى قفشة، نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر ضحية رامز جلال الليلة فى برنامجه "رامز عقله طار".



ودخل قفشه فى حالة رعب عقب إلقاءه من كبسولة الهوب دروب، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال في المقلب فى حمام السباحة من ارتفاع 13 مترا.



وبدا لاعب النادى الأهلى فى الصراخ داخل حمام السباحة قائلا: "مش بعرف أعوم".





وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

https://m.youtube.com/watch?v=6fBbY_c-e34