شاهد | أحمد بلال: الجيل الحالي فقير كرويًا ومحمد صلاح "فلتة"

أكد اللاعب أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الجيل الحالي يفتقر من الفنيات الكثير بينما جيله كان جيدا جدًا وبه هدافين كبار أمثال أبو تريكة وبركات، إلا أن الجيل الحالي يفتقر إلى التهديف، قائلا "لو جيلنا بيلعب دلوقتي كانوا هيأخدوا 30 و40 مليون".

وأضاف أحمد بلال، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع علي قناه "القاهرة والناس"، أن محمد صلاح نجم ليفربول واحد فقط في الجيل الحالي، متابعًا: "أنا كل شوية أتساءل عن مصطفى محمد وفيسبوك وتويتر وإنستجرام اتقفلوا بسبب مصطفى محمد، وأتعرض لشتيمة بسببه"، كما تحدث عن المقارنة بينه وبين محمد صلاح، قائلا "لن يحقق مثلما حققه محمد صلاح في الاحتراف في أوروبا".

وتابع الكابتن أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه يمتلك إمكانات كبيرة لم تكن موجودة عند أي مهاجم في مصر، كما أن المسافة بينه وبين مصطفى محمد كبيرة جدًا.