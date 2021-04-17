كأس الاتحاد الإنجليزي.. زياش يتقدم لـ تشيلسي أمام مانشستر سيتي

أحرز فريق تشيلسي، هدف التقدم علي مانشستر سيتي من عمر الشوط الثاني فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ويمبلي فى دور نصف نهائي ضمن منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي.

وجاء هدف تشيلسي فى الدقيقة 55 عن طريق حكيم زياش من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

وبدأ فريق مانشستر سيتي بالضغط المتواصل علي لاعبي تشيلسي من أجل إحراز هدف مبكر لإرباك صفوف فريق تشيلسي.

وأرسل ريتشي جيمس تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها تشيلويل الخالي من الرقابة بتسديدة مباشرة مرت لخارج الملعب مباشرة فى الدقيقة 19 .

وارسل زياش تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الدفاع فى الدقيقة 28.

وتلقي ريتشي جيمس بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف علي أحد لاعبي مانشستر سيتي فى الدقيقة 34 .