رسالة تهنئة للأسد من بوتين بمناسبة عيد الجلاء

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقية تهنئة من نظيره الروسي بوتين للتهنئة بعيد الجلاء، مؤكدا دعم بلاده لسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية .

وأشار الرئيس بوتين في برقيته إلى إن روسيا تدعم سيادة واستقلال وسلامة أراضي سورية.

كما أكد الرئيس الروسي على عزم بلاده مواصلة الجهود النشطة من أجل ضمان الأمن والاستقرار وإعادة البناء على الأراضي السورية.

وأعرب بوتين عن يقينه بأن استمرار تطوير العلاقات الروسية السورية متعددة المجالات يلبي مصالح الشعبين الصديقين، متمنياً للرئيس الأسد دوام الصحة والنجاح ولجميع السوريين الحياة السلمية والموفقة.