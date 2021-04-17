بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

نشرت صفحة الأزهر الشريف على فيس بوك، بثا مباشرا لصلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر، وسط إجراءات احترازية.

خطة الأزهر الدعوية في شهر رمضان

ويشارك علماء الأزهر خلال شهر رمضان، في برنامج مكون من 30 حلقة تذاع على قناة “سي بي سي”، تشمل 15 حلقة فتاوى دينية، و15 أخرى قضايا شرعية، بواقع ربع ساعة لكل حلقة.

كما يشارك علماء الأزهر، في برنامج مكون من 30 حلقة على التليفزيون المصري، يشترك فيه كل من الدكتور ابو اليزيد سلامة والدكتور محمود الهواري والدكتور حسن يحيي، والثلاثة من علماء الأزهر الشريف، لمناقشة عدد من القضايا الفقهية والإفتائية والشرعية كل حلقة 15 دقيقة.

بث مباشر للتراويح من الجامع الأزهر

كما سيقدم الأزهر الشريف، خلال شهر رمضان، بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر يوميا وحملات دعوية وفيديوهات فقهية وافتائية يوميا على صفحة الأزهر الشريف على فيس بوك .

ويتعاون الأزهر الشريف، مع عدد من الوسائل الإعلامية في تسجيل حلقات فتاوي رمضانية طوال شهر رمضان.