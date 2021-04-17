«حزب الشعب الجمهوري» ينظم لقاء أسبوعيا لتلقي طلبات المواطنين بالشرقية

قال الكابتن أحمد عبدالدايم امين الشعب الجمهوري بالشرقية إن الحزب حريص على التواصل مع المواطنين من خلال تفعيل مكتب استقبال طلبات المواطنين والمقترحات، داخل المقر الرئيسي بمدينة الزقازيق، و بالتنسيق بين كافة الأمانات النوعية للبدء في تفعيل المبادرات المجتمعية والخدمية، بجانب تبني الأفكار التي تخدم مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عبدالدايم" أن أمانة حزب الشعب الجمهوري بـ الشرقية، ستبدأ تلقي طلبات المواطنين بالمقر المركزي للمحافظة بمدينة الزقازيق يوم الخميس من كل أسبوع، بالتنسيق مع أمانة الشئون البرلمانية.

ومن جانبها أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بالشرقية، تلقيها الشكاوى والمقترحات والأفكار والتفاعل مع قضايا المواطنين ووضع حلول لها ، لتكون بداية جادة لتنفيذ برنامج الحزب في دعم الدولة المصرية والمواطن ، وذلك بالتنسيق مع كافة ممثلي الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ.