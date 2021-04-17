فيديو تعريفي لكيفية دخول طلاب آداب عين شمس على منصة التعلم الإلكتروني

نشرت كلية الآداب جامعة عين شمس فيديو تعريفي لكيفية دخول طلاب الكلية على منصة التعلم الإلكتروني ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا .



وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021 ، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، ومن المقرر إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن .





وشدد الدكتور مصطفى، على ضرورة تكاتف الجهود، لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدورى لدورات المياه.



ونوهت كلية الآداب، أنه سيتم إعلان نتائج الأقسام تباعا مع ملاحظة أن هناك الكثير من النتائج المحجوبة لذلك يرجي المبادرة بسرعة سداد المصروفات لإعلان النتيجة وتسجيل الارشاد الاكاديمي مؤكده انه يتم سداد المصروفات الكترونيا .

الجدير بالذكر نظمت وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة عددا من ندوات التوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس covid-19 ، وذلك تحت إشراف أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و أ.د. سامية عبده مدير وحدة مكافحة العدوى و نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبحضور أ.د. ياسر مصطفى رئيس قسم الصدر و أ.د.سحر موسى عميد كلية التمريض و أ.د.سحر ياسين وكيل كلية التمريض لشؤون التعليم و الطلاب.



و أوضحت أ.د. سامية عبده أن إجمالي الذين تلقوا اللقاح من جامعة عين شمس بلغ حتى الآن ٣٥٠٠ من الراغبين في الحصول على اللقاح إختياريا. لافتة أن جامعة عين شمس كانت قد بدأت حملات التطعيم ضد ڤيروس كورونا منذ التاسع من فبراير الماضي بلقاحي استرازنكا وسينوفارم مابين جرعة أولي وثانية



من خلال إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، حيث تم البدء بتطعيم السادة الأطباء و أطقم التمريض المتعاملين بصورة مباشرة مع الحالات المصابة بالفيروس بمستشفيات العزل (العبور- الميدانى - المسنين) فى المرحلة الأولى، كما تم تطعيم الأطقم الطبية (بالطوارئ والرعايات المركزة للباطنة والجراحة والأطفال) فى المرحلة الثانية، وامتدت عمليات التطعيم لتشمل جميع المستشفيات فى المرحلة الثالثة (الباطنة- الأطفال- الجراحة- النساء _ القلب - المراكز والوحدات المختلفة) بمستشفى عين شمس التخصصى ثم انطلقت حملة التطعيمات لتشمل أساتذة كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وكلية الدراسات العليا للطفولة وطلاب الامتياز بالإضافة للسادة العمداء ووكلاء الكليات و السادة الأساتذة المتفرغين مع إعطاء الأولوية للأكبر سنا، وذلك بصورة اختيارية لمن يرغب فى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كوفيد ١٩.

و أضافت أنه جاري استكمال التطعيمات للراغبين في الحصول على اللقاح .