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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف Galaxy A22 القادم من سامسونج

تسريبات تكشف المواصفات
تسريبات تكشف المواصفات الخارقة لهاتف Galaxy A22

كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy A22 من الفئة المتوسطة، والذى ستصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الأسابيع المقبلة، قد حصل على اعتماد عدد من وكالات الهواتف الذكية منها وكالة BIS تمهيدا لإطلاقه .

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy A22 والذى تم كشفه تحت طراز يحمل رمز SM-A226B ، ومن المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإصداره بنسختى الجيل الرابع والجيل الخامس للاتصالات 4G و 5G ، لتوفير خيارت أفضل فى السعر . 

 

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 وسيأتى هاتف Galaxy A22 بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Infinity-O AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتزفى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش فى أعلى الشاشة وتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، وألوان الرمادى والأبيض و الأخضر الفاتح والأرجوانى.

  

وسيقدم هاتف Galaxy A22 كاميرا خلفية رباعية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعرماكرو بدقة 8  ميجا بيكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل ، وكاميرا سيلفى دقة 13 ميجا بيكسل.

 

وسيعمل هاتف Galaxy A22 بمعالج من نوع Snapdragon 480 SoC أو معالج Dimensity 720 كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل، ونسختى لمساحة تخزين الداخلى وذاكرة تخزين العشوائى 128/4 و256/ 6 جيجابايت.
 

هاتف Galaxy A22 سامسونج هواتف الفئة المتوسطة هواتف رخيصة هواتف سامسونج 2021

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