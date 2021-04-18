274.6 مليار جنيه قيمة الأصول الأجنبية بالبنوك يناير الماضي

ارتفع صافي الاصول الاجنبية ضمن السيولة المحلية للبنوك إلي 274.6 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 271 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 249.701 مليار جنيه في نوفمبر السابق.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي ان الاصول المقابلة للسيولة المحلية بلغت 5تريليونات جنيه في يناير الماضي مقابل 4.92 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 4.85 تريليون جنيه في نوفمبر السابق لهما.

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وسجل صافي الاصول المحلية نحو 4.7 تريليون جنيه في يناير الماضي بعد ان كانت 4.65 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 4.6 تريليون جنيه في نوفمبر 2020.



بلغ الائتمان المحلي نحو 5.1 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 5.05 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 5.04 تريليون جنيه في نوفمبر 2020.



