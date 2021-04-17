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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجرى لأول مرة بالمستشفى

مستشفي قوص بقنا يجري عملية تثبيت و ترقيع لحالة كسر غير ملتئم

د أحمد النحاس مدير
د أحمد النحاس مدير مستشفى قوص

سطرت الفرق الطبية بقنا، انجاز طبى جديد، ضمن الخدمات الطبية المتميزة التى تقدمها الأطقم الطبية، لتخفيف المعاناة عن أبناء قنا، تمثل فى إجراء جراحة متقدمة لمريض تجرى لأول مرة بالمستشفى قوص المركزى .

 

قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن مستشفي قوص المركزي بقيادة الدكتور أحمد النحاس، مدير المستشفي، نجح في إجراء عملية إعادة تثبيت داخلى بشريحة خاصة و مسامير مع عمل ترقيع عظمى لحالة كسر غير ملتئم بمفصل الفخذ الأيسر منذ عامين.

 

و أضاف تاوضروس، تمت العملية الجراحية بإشراف الدكتور سعيد أحمد محمد، استشارى ورئيس قسم العظام، والدكتور أشرف حسن محمد، استشارى وزميل تعليمى بالهيئة العامة للمستشفيات، 
والدكتور محسن طلبة، أخصائي العظام و الدكتور أحمد محمد المطيرى، أخصائي العظام، والدكتوره سلوى بدر، أخصائي التخدير والعناية المركزة.

 

و أوضح الدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص، أن العملية كانت تتم سابقاً في مستشفيات القاهرة و أسيوط ولكن بمجهودات الفرق الطبية، تمت على نفقة الدولة دون أى تكلفة أو أعباء مادية على المريض.

 

و أضاف النحاس، بأن المستشفى يسعى لتقديم خدمة طبية لكافة المرضى، وفقاً للإمكانيات المتاحة.

 

 

قنا قوص جراحة نادرة مستشفى قوص المركزي جراحة عظام فريق طبي

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