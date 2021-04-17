عثمان المقدم يكتب: أبو كرتونه
فرحة رمضان هلت
ونفسى أقول قوله
لو ناوى تعمل خير
اعمل بطريقه
معقوله
بلاش تفضح الفقير
وتفرقعله
بالونه
مش لازم الكل يعرف
إنك بتتصدق
وانك بتعمل خير
والخير فى
كرتونه
مش لازم يبقى فى طابور
وعياله شايفينه
زليل مكسور الجناح
واقف على
دوره
بتنادى فى الميكروفونات
بعياله وباسمه
تعالى خد كرتونه
يااخى محيت
رسمه
والله اسلامنا ماقال
إنك تفضحهم
قالك تدارى الصدقه
لجل تكون
مقبوله
ياناس حسوا بيهم
دول برضو بنى ادمين
ليهم علينا حقوق
وحقوقهم علينا
دين
لازم نفرحهم ونراضى
أولادهم
وبحق شهر الصوم
بلاش نعذبهم وكتير
بنوجعهم
بلاش نخليهم سبوبة
وأكل عيش
بلاش نسميهم
فقير بكرتونه