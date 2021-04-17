عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أبو كرتونه

صدى البلد

 

فرحة رمضان هلت 
ونفسى أقول قوله
لو ناوى تعمل خير 
اعمل بطريقه 
معقوله 
بلاش تفضح الفقير 
وتفرقعله
بالونه
مش لازم الكل يعرف 
إنك بتتصدق 
وانك بتعمل خير 
والخير فى
كرتونه 
مش لازم يبقى فى طابور
وعياله شايفينه
زليل مكسور الجناح 
واقف على
دوره 
بتنادى فى الميكروفونات 
بعياله وباسمه 
تعالى خد كرتونه 
يااخى محيت
رسمه 
والله اسلامنا ماقال 
إنك تفضحهم 
قالك تدارى الصدقه 
لجل تكون 
مقبوله 
ياناس حسوا بيهم 
دول برضو بنى ادمين
ليهم علينا حقوق 
وحقوقهم علينا 
دين 
لازم نفرحهم ونراضى
أولادهم 
وبحق شهر الصوم 
بلاش نعذبهم وكتير
بنوجعهم 
بلاش نخليهم سبوبة 
وأكل عيش 
بلاش نسميهم 
فقير بكرتونه

 

ترشيحاتنا

"الفستان اتقسم نصين".. ياسمين الخطيب تروي موقفا ع الحسد| فيديو

شنقت نفسها على ماسورة الغاز|احتجاز رجل ووالدته في اتهامهما بقتل زوجته بـ بولاق

لماذا جلس الأمير هاري بمفرده في جنازة الأمير فيليب؟

صاروخية.. هشام عادل يتقدم لغزل المحلة فى شباك بيراميدز

زيدان: تواصلت مع حما رمضان صبحي فترة مفاوضاته مع الأهلي وكان هذا رده|فيديو

بعد طلاقها رسميًا.. أجرأ إطلالات هالة صدقي تكشف جمالها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

الحركة تسير بشكل منتظم.. السكة الحديد تنفي خروج قطار عن القضبان في بني سويف

لايجوز التصالح فيها.. الأطباء تطالب بتغليظ عقوبة التعدي على الأطقم الطبية وجعلها جنائية

مصرع طيار إثر تحطم مروحية عند هبوطها في إقليم كراسنودار جنوب روسيا

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

براءة أسامة الشيخ وابنة عم سوزان مبارك من تهمة الكسب غير المشروع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: الإعلام في الشهر الكريم

بيري محمد تكتب: تأثير إلغاء الدورات الرمضانية

عثمان المقدم يكتب: أبو كرتونه

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ