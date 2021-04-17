الاختيار 2 .. التسلسل الزمني لـ فض اعتصام رابعة الإرهابي

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، اليوم السبت، إذاعة الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 بدون فواصل إعلانية.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة، بأن القرار صدر بتحديد الحلقة 5 كونها تحتوي أحداثًا مهمة مرت في تاريخ مصر وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها.



وتعرض حلقة 5 من الاختيار 2 فض قوات الأمن المصرية اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس عام 2013، بعد اعتصام دام 45 يوما داخل ميدان رابعة العدوية حيث ضم الاعتصام جميع العناصر الإرهابية الهاربة والمخربين من جماعة الإخوان الإرهابية.



وبهذه المناسبة يعرض "صدى البلد" التسلسل الزمني لعملية فض اعتصام رابعة العدوية:



في 9:30 مساء ليلة فض الاعتصام



انتشرت أخبار داخل الاعتصام بأن تشكيلات الأمن المركزي والجيش المصري تتمركز في نطاق ميدان رابعة بطول طريق النصر من نادي السكة الحديد وحتي جامعة الأزهر استعدادا لـ بدء في فض الاعتصام.



في 4:30 فجر يوم فض الاعتصام



قرر بعض المعتصمين الانسحاب مع اقتراب عملية فض الاعتصام بعد التحذيرات التي أطلقتها وزارة الداخلية حفاظا على الأرواح.



في 6:30 صباح يوم فض الاعتصام



تحركت تشكيلات الشرطة من المدرعات واللودرات لعمل كردون أمني حول الاعتصام وغلق جميع الشوارع الجانبية، وانطلقت صافرات الإنذار والتحذيرات للمتظاهرين داخل الاعتصام بالخروج منه بشكل سلمي مع وعود بعدم الملاحقة الامنية للمنسحبين وبداية تشكيل ممرات آمنة لخروج المتظاهرين السلميين.

في 7:30 صباح يوم فض الاعتصام



كثفت الشرطة نداءاتها لحس المتظاهرين بالخروج من الاعتصام، واستقرت اللودرات بالقرب من الدشم التي بناها المتظاهرون لقتال قوات فض الاعتصام، ليسمع وقتها أولى الطلقات من داخل الاعتصام ضد القوات، كما صعد بعض المتظاهرين على أسطح المنازل ليقولوا أسطوانات الغاز على الشرطة، وردت القوات بقنابل الدخان وطلقات الخرطوش، وسط هروب بعض المعتصمين بشكل سلمي.



من 9 ص وحتى 10 صباح يوم فض الاعتصام



اشتد القتال بين العناصر التابعة للجماعات الإرهابية وسط تكرار الشرطة ندائها للمتظاهرين بالخروج بشكل سلمي من الاعتصام وعدم مقاومة قوات الأمن، وأنشأت قوات الجيش كمائن أمنية حول منطقة العمليات



في 11 صباح يوم فض الاعتصام



استمرت الاشتباكات في محيط ميدان رابعة، بين التكفيريين وقوات الأمن، وتم القبض على بعض التكفيريين، فيما حاول المتظاهرون الفارون من الاعتصام في الساعات الأولي من فضه العودة مرة أخري لكن اصطدموا بقوات الجيش في نطاق نزلة كوبري أكتوبر ومدخل طريق النصر.



ويعيد مسلسل الاختيار 2 تجسيد عملية فض اعتصام رابعة العدوية في حلقة اليوم، والمسلسل بطولة كلا من كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار، ومن إخراج بيتر ميمي، وهو أحد الأعمال التي تم إنتاجها لخدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة وحقق بالفعل مشاهدات.

كما ويعد المسلسل استكمالا لمسلسل "الإختيار" والذي تم انتاجه العام الماضي بطولة أمير كرارة والذي يجسد بطولات المقدم أحمد المنسي ورجاله في الحرب والقضاء على الجماعات الإرهابية بسيناء، وقصه استشهادهم في كمين البرث.

للمرة الثانية حلقة بدون فواصل إعلانية



لا تعد هذه المرة هي الأولى التى تعلن فيها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض حلقة بدون فواصل إعلانية، حيث كانت المرة الأولى للحلقة الأخيرة من مسلسل الإختيار 1 بطولة الفنان أمير كرارة والتى أعادت تمثيل ملحمة كفاح المقدم أحمد المنسي وجنوده ضد الهجوم الغاشم على نقطة مربع البرث الأمنية، وحققت تلك الحلقة نسب مشاهدة عالية وقتها.