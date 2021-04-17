برلماني: توطين صناعة القطارات يمنح مصر دورا محوريا فى الشرق الأوسط

قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن خطوة توطين صناعة القطارات( المونوريل والقطار السريع " كانت من الخطوات التي طال إنتظارها بإعتبار هذه الصناعة من الصناعات الثقيلة الإستراتيجية التي تتطلب جهودا أجل النهوض بها.

وأكد " الضبع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن دخول مصر في تصنيع القطارات بشكل محلي ولو علي الأقل بنسبة 25% يمنحها الريادة في التقدم الصناعي، ويجعل لمصر دورا إقليميا ومحوريا في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم تتوالي خطوات مرحلة المنافسة العالمية.

واشار عضو مجلس النواب، إلي وجود أمهر الكفاءات والخبرات المصرية التي تمتلك القدرة علي الإدارة والإشراف علي مراحل عملية التصنيع، معقبا " نحتاج هذه الفترة لإيجاد نوع من الاعتماد الشخصي في جزئية الكوادر الفنية".

وتابع النائب، وزارة النقل من أبرز الوزرات التي تمتلك أداءا جيدا لتحقيق أهداف مجال النقل ضمن رؤية مصر 2030 وهذه الخطوات تؤكد سيرها فى الطريق الصحيح .