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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى عيد زواجهما الأول.. ياسمين صبرى وزوجها بملابس متشابهة

صدى البلد

احتفلت الفنانة ياسمين صبري، بعيد زواجها الأول من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة؛ ونشرت صور جديدة لهما عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين صبرى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة مرتدية ملابس متشابهة هى وزوجها.

وظهرت بإطلالة كاجوال انيقة؛ مرتدية بنطلون وشميز جينز؛ ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء بكعب عالٍ من اللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

ونشرت ياسمين صبرى، صورة تجمعها بزوجها في حديقة منزلهما، وعلقت قائلة: "الذكرى الأولى السعيدة".

ياسمين صبري ممثلة مصرية تبلغُ 33 من العمربدأت مسيرتها الفنية في سنة 2014 من خلال مسلسل "جبل الحلال" ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى.

وفي سنة 2020، تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واقتصر حفل عقد القران على دائرة ضيقه بسبب إجراءات الوقاية من كورونا. 

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Screenshot_20210417-205944_Instagram
Screenshot_20210417-205954_Instagram
Screenshot_20210417-205954_Instagram
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شاهد... كيف احتفلت ياسمين صبرى بعيد زواجها الأول

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