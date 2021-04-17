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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

شوقي: جيش من مهندسي مصر لرصد أي مشكلة بـ بروفا امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نجاح بروفا امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها من الغد، ليس في عدم حدوث مشكلات ولكن في الرصد الدقيق لها".

وأضاف وزير التربية والتعليم، هناك جيش من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وأجهزة عديدة في الدولة ، تعمل وراء كواليس بروفا امتحانات الثانوية العامة ، لرصد كل مشكلة ، مؤكداً أن هذا هدف الاختبار التجريبي الأول بأيامه الثلاثة.

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وزير التعليم : بروفة امتحانات الثانوية العامة غدا هدفها رصد المشاكل التقنية

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وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غدا الاحد استقبال طلاب الثانوية العامة “ الصف الثالث الثانوي” الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض الامتحانات التجريبية، في اليوم الاول من اول بروفا لامتحانات الثانوية العامة المقرر ان تستمر على مدار ثلاثة ايام .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن هذه البروفا مهمة جدا للوصول الى افضل تصميم للشبكات والسيرفرات ، وسوف نواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم افضل خدمة للطلاب قبل الامتحان النهائي

وأضاف وزير التربية والتعليم : نتذكر جميعا اننا سنقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات ، وبالتالي فحدوث مشاكل تقنية طبيعي جدا في هذه المرحلة.

واستكمل وزير التربية والتعليم  : ستقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولن يمثل هذا اى مشكلة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه يتعين على الطالب اخطار مهندس التطوير بمشكلته ، لان هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الاولى من الاختبارات التجريبية.

كانت المدارس الثانوية في مختلف انحاء الجمهورية، قد شهدت اليوم السبت عملية تعقيم وتنظيف دقيقة لجميع الفصول استعدادا لاستقبال طلاب الثانوية العامة غدا الاحد لبدء تنفيذ أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2020/2021.

من جانبها .. ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة الالتزام بخوض الامتحانات التجريبية التي تعد أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، والمقرر انطلاق فعالياتها غدا، الأحد.

وقالت الوزارة ، إن البروفا التي ستبدأ غدا الأحد تكمن أهميتها في أنها تستهدف ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة، وتحديث منظومة التابلت، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية.

وكشفت وزارة التعليم  عن ساعة الصفر التي سيتم خلالها غدا الاحد الموافق 18 ابريل 2021 ، اطلاق فعاليات أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقالت، ان طلاب الثانوية العامة سيخوضون أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد في تمام الساعة  10:30 صباحا وتستمر فعاليات اول يوم في هذه البروفة حتى 1 ظهرا.

وأشارت، إلى أن أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة ستستغرق ثلاثة أيام فقط ، وهي أيام 18 ابريل 2021 ، و 20 ابريل 2021 ، و 22 ابريل 2021 .

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ الامتحان الرئيسي خلال هذه البروفة على الخادم داخل المدرسة في قاعات بها واي فاي، وسيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الالكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال ال4G في حالة الطوارئ.

وقالت الوزارة: يمكن للطلاب استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار من خلال الرابط https://g12.emis.gov.eg/

طارق شوقي وزير التربية والتعليم بروفة امتحانات الثانوية العامة وزارة الإتصالات التعليم بروفة

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