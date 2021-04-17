عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة الإيجارات بمراكز التسوق الثانوية بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2021

عقارات
عقارات

 

كشف تقرير لإحدى شركات الاستشارات و الاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، زيادة الإيجارات بمراكز التسوق الثانوية فى الربع الأول من عام 2021.

 

وأكد التقرير أنه شهد سوق منافذ البيع بالتجزئة في القاهرة استمرار هيمنة منافذ التجزئة التقليدية في الأماكن المفتوحة على معظم معدلات الطلب والإقبال، مما ساعد الملاك في مراكز التسوق الثانوية على زيادة الإيجارات التي يطلبونها بنسبة 5% تقريباً في الربع الأول من عام 2021، في حين ظلت معدلات الإيجار في مراكز التسوق الرئيسية مستقرة مقارنةً بالعام الماضي بسبب انخفاض النشاط في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى ومراكز التسوق الإقليمية.

اقرأ أيضا:


68 ألف تظلم للحاجزين بالمرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين.. وغداً آخر فرصة للتقديم
 

 

وحافظ  متوسط الشواغر على استقراره عند 11% خلال الربع الأول من العام، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم نمو التجارة الإلكترونية في مصر وتسهيل انتقال تجار التجزئة إلى منافذ البيع بالتجزئة متعددة القنوات، زاد توجه بعض الملاك إلى استغلال المساحات الشاغرة والإضافية في مراكز التسوق لتكون بمثابة مراكز لتجهيز الطلبيات الإلكترونية.


وعلى صعيد سوق المساحات المكتبية، شهد السوق زيادة طفيفة في الاستفسارات عن المكاتب المخدومة والوحدات المجهزة الصغيرة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة في السوق. ومع ذلك، لا تزال الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الكبرى تواجه حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بمتطلبات المساحة بسبب نظام العمل المرن والعمل عن بُعد الذي يتم تنفيذه منذ بداية انتشار جائحة كورونا، ومن منظور الأداء.

 

و حافظت معدلات الإيجار في القاهرة على استقرارها مقارنةً بالعام الماضي بواقع 325 دولاراً أمريكياً للمتر المربع، بينما انخفض معدل الشواغر إلى 9% في الربع الأول من عام 2021.

 

الاستثمارات العقارية منافذ البيع بالتجزئة مال واعمال اخبار مصر

ترشيحاتنا

شُعبة المصورين الصحفيين: منع دخول الزملاء مباراة القمة إهانة.. والنقيب سيتدخل

نصيحة مهمة لمرضى القلب أثناء الصيام

قبل القمة 121 .. تعرف على مشوار موسيمانى وكارتيرون مع الأهلى والزمالك

كيفية وشروط التقدم لـ رؤساء ومساعدي لجان الثانوية الأزهرية 2021

يتلقى لقاح كورونا|تفاعل واسع مع ممازحة الوليد بن طلال لممرضة سعودية..فيديو

قمة الأهلي والزمالك | أزمة تواجه المصورين والشعبة تتقدم بمذكرة لنقيب الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لايجوز التصالح فيها.. الأطباء تطالب بتغليظ عقوبة التعدي على الأطقم الطبية وجعلها جنائية

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

مصرع طيار إثر تحطم مروحية عند هبوطها في إقليم كراسنودار جنوب روسيا

براءة أسامة الشيخ وابنة عم سوزان مبارك من تهمة الكسب غير المشروع

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أبو كرتونه

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ