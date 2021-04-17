زيادة الإيجارات بمراكز التسوق الثانوية بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2021

كشف تقرير لإحدى شركات الاستشارات و الاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، زيادة الإيجارات بمراكز التسوق الثانوية فى الربع الأول من عام 2021.

وأكد التقرير أنه شهد سوق منافذ البيع بالتجزئة في القاهرة استمرار هيمنة منافذ التجزئة التقليدية في الأماكن المفتوحة على معظم معدلات الطلب والإقبال، مما ساعد الملاك في مراكز التسوق الثانوية على زيادة الإيجارات التي يطلبونها بنسبة 5% تقريباً في الربع الأول من عام 2021، في حين ظلت معدلات الإيجار في مراكز التسوق الرئيسية مستقرة مقارنةً بالعام الماضي بسبب انخفاض النشاط في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى ومراكز التسوق الإقليمية.

اقرأ أيضا:



68 ألف تظلم للحاجزين بالمرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين.. وغداً آخر فرصة للتقديم



وحافظ متوسط الشواغر على استقراره عند 11% خلال الربع الأول من العام، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم نمو التجارة الإلكترونية في مصر وتسهيل انتقال تجار التجزئة إلى منافذ البيع بالتجزئة متعددة القنوات، زاد توجه بعض الملاك إلى استغلال المساحات الشاغرة والإضافية في مراكز التسوق لتكون بمثابة مراكز لتجهيز الطلبيات الإلكترونية.



وعلى صعيد سوق المساحات المكتبية، شهد السوق زيادة طفيفة في الاستفسارات عن المكاتب المخدومة والوحدات المجهزة الصغيرة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة في السوق. ومع ذلك، لا تزال الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الكبرى تواجه حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بمتطلبات المساحة بسبب نظام العمل المرن والعمل عن بُعد الذي يتم تنفيذه منذ بداية انتشار جائحة كورونا، ومن منظور الأداء.

و حافظت معدلات الإيجار في القاهرة على استقرارها مقارنةً بالعام الماضي بواقع 325 دولاراً أمريكياً للمتر المربع، بينما انخفض معدل الشواغر إلى 9% في الربع الأول من عام 2021.