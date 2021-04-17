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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عز: العالم العربي مليء بالبطولات والقصص البطولية.. فيديو

أحمد عز
أحمد عز

حل الفنان أحمد عز، ضيفا ببرنامج "بيت للكل"، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية،  تقديم الإعلاميات "شافكي المنيري من مصر، و"لميس عبدالكريم" من العراق


وقال الفنان أحمد عز إن الوطن العربي ملئ بالبطولات والأعمال البطولية العربية، معقبا: "عالمنا العربي مليء بالبطولات والأعمال البطولية العربية".


وأضاف أن هناك عددا من البطولات العربية وسجل كل الوطن العربي مليء بالشخصيات التي تحتاج إلى تجسيد حياتها في أعمال فنية.


وأوضح الفنان أحمد عز أن وجود عدد من الأعمال الفنية العربية يخلق حالة من القومية العربية، والتفاف وتوحيد عربي، لافتا إلى أن أن الجماهير متعطشة لنوع معين من الأعمال الفنية التي ترصد البطولات والإنجازات الخاصة بالدول والشعوب.

 

وأشار إلى أن الانتصار في الوقت الحالي ليس انتصارا عسكريا فقط، بل أصبح انتصارا فنيا وثقافيا لما له من تأثير كبير في الشعوب.
 

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