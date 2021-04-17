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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

في الهواء الطلق .. «الإنجيلية» تعلن ترتيبات الاحتفال بعيد القيامة المجيد

صدى البلد

أعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، عن احتفالها الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، السبت أول مايو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بالساحة المفتوحة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، القاهرة.

 

قال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: «بناءً على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تقرر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالساحة المفتوحة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور عدد من  الضيوف والمهنئين من قيادات ورموز الدولة المصرية، وذلك للحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية والإقليمية والدولية، ونصلِّي معًا أنْ يمنحَنا الربُّ نجاةً من عنده، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ».

 

وأضاف «إدوارد» أن برنامج الاحتفال يضم مجموعة من الترانيم لفريق (الحياة الأفضل)، وكلمة راعي الكنيسة  الإنجيلية بمصر الجديدة القس يوسف سمير، وفقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، وكلمة الاحتفال للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

 

وفي سياق أخر، شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، ومجلس مدينة أبو المطامير والجمعية الخيرية بمنشأة علوبه، في توزيع عدد (300) شنطة مواد غذائية وعدد (300) شنطة مطهرات ووقاية خاصة بمواجهة فيروس كورونا، على عدد (300) أسرة من الأسر الأَوْلى بالرعاية بقرية منشأة علوبه وتوابعها، تحت إشراف نائب محافظ البحيرة د. نهال بلبع، و اللواء وائل زغلول، رئيس مجلس مدينة أبو المطامير، والدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية.

 

وشارك في توزيع المواد الغذائية والمطهرات من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أ. ريمون رفعت، قائم بأعمال نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم ومسئول مبادرة حياة كريمة بالوجه البحري، وأ. رفعت ثابت، مختص مبادرة حياة كريمة بالوجه البحري، ونائب رئيس مجلس مدينة أبو المطامير، أ. شعبان بصيص، و أ. منير هيبه رئيس الوحدة المحلية بزاوية صقر، أ.محمد غريب، مسئول مبادرة حياة كريمة بالتضامن الاجتماعي بأبو المطامير، والسادة مسئولي الجمعية الخيرية بمنشاة علوبه، أ. أحمد إبراهيم الحلوجي المدير التنفيذي للجمعية، و د. محمود محمد عبداللاه عضو مجلس إدارة بالجمعية، أ. أنور عبد الحليم القطيفي رئيس مجلس الإدارة الأسبق.

 

 كما تم عمل حملات للتوعية عن طريق السيارات التي تجولت بالقرى لتوعية المواطنين بطرق الوقاية والحماية من الفيروس.

الطائفة الإنجيلية بمصر عيد القيامه المجيد

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