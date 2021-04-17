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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سلمي الشيمي بعباءة رمضانية محتشمة.. شاهد

سلمي الشيمي
سلمي الشيمي

شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمى، المعروفة إعلاميا بفتاة سقارة متابعيها صور جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت سلمى الشيمى بإطلالة محتشمة، مرتدية عباءة انيقة باللون الفوشيا، وهو ما عكس أنوثتها و أبرز قوامها الرشيق الممشوق، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.


سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا جلسة تصوير الموز التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.

وتعمل سلمى الشيمي موديل وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابها على إنستجرام وفيسبوك مليء بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.
 

IMG_٢٠٢١٠٤١٧_٢١١٢٠٨
IMG_٢٠٢١٠٤١٧_٢١١٢٠٨

https://www.instagram.com/reel/CNw5BczjmOS/?igshid=10fc31x81q28l

عارضة الأزياء سلمي الشيمي جلسة تصوير فيديوهات فتاة سقارة مواقع التواصل الاجتماعي

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