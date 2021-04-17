يتلقى لقاح كورونا|تفاعل واسع مع ممازحة الوليد بن طلال لممرضة سعودية..فيديو

تلقى الأمير الوليد بن طلال اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" حسبما أظهر مقطع فيديو متداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث حرص رجل الأعمال السعودي على ممازحة الممرضة أثناء تلقيه التطعيم.

وأظهر مقطع فيديو الوليد بن طلال يشيد بالممرضة قائلا "يدك كويسة إنتي.. أول مرة واحدة سعودية تعطيني إبرة.. يدك ممتازة".

وتابع الأمير السعودي حديثه ممازحا الممرضة "أحسن إبرة في العالم.. هالإبرة ولا بلاش.. معقول أعطيتني الإبرة.. هاتي واحدة تانية طيب".

وتفاعل المغردون في المملكة العربية السعودية بشكل واسع مع ممازحة الأمير الوليد بن طلال للمرضة السعودية، فيما لم يتسن التأكد بشكل مستقل من توقيت التقاط الفيديو المتداول.