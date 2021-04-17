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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

قمة الأهلي والزمالك | أزمة تواجه المصورين والشعبة تتقدم بمذكرة لنقيب الصحفيين

أرشيفية
أرشيفية

تقدمت شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، برئاسة مجدي إبراهيم، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، بعد منع الزملاء من تغطية مباراة القمة، المُقامة غدًا الأحد بين الزمالك والأهلي، واقتصار الحضور على مصوري الناديين فقط واتحاد الكرة.


وقالت الشُعبة في بيانها، إن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة، بدون إبداء أية أسباب واضحة، مطالبين النقيب ومجلس النقابة باتخاذ اللازم، والتدخل بشكل شخصي ومباشر، لوضع حد لهذه التجاوزات المتكررة في حق الصحافة والصحفيين.


وجاء نص المذكرة كالتالي:


ضياء رشوان نقيب الصحفيين

أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد،،،


تبذل شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين دورًا هامًا ومستمر، منذ نحو 7 سنوات، في التنسيق مع جميع الجهات المعنية، بدخول المصورين لأرض الملعب، لتغطية الأحداث الكروية بشكل عام، والدوري المصري بشكل خاص، وفي كل مرة توجهنا عراقيل جديدة، رغم اتخاذنا جميع التصاريح والموافقات، ونحاول كل مرة التغلب عليها، تارة بالشكوى، وأخرى بدوائر علاقاتنا الشخصية مع الجهات المسؤولة.


فوجئنا اليوم، بقرار غريب فيه إهانة للصحافة بشكل عام، والمصورين الصحفيين بشكل خاص، بمنع دخول المصورين من المؤسسات والصحف والمواقع الإخبارية المختلفة لتغطية مباراة القمة، والمُقامة غدًا الأحد بين الزمالك والأهلي، واقتصار حضور المصورين فقط لنادي الزمالك والنادي الأهلي واتحاد الكرة، ومنع باقي المصورين، وتكرار هذا الموقف في المباريات المهمة.


لذا نرجو منكم التدخل بشكل شخصي ومباشر، لوضع حد لهذه التجاوزات المتكررة في حص الصحافة والمصورين الصحفيين.


كلنا ثقة في خبرتكم الكبيرة لحل هذه المشكلات، بما يؤكد على قيمة المصور الصحفي.

 

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك الأحد 18 - 4 -2021 في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2021.


ويبحث جمهور الفريقين الأهلي والزمالك عن موعد مباراة القمة بين القطبين والقنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الفريقين المتوقع خلال المواجهة الهامة.


وتعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أحد أهم مباريات القمة فى المنطقة العربية وفي أفريقيا حيث يتابعها العديد من المتابعين من الوطن العربي مثل السعودية والإمارات والكويت من مواطني هذه الدول ومن المغتربين المصريين في منطقة الخليج العربي.

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