ربنا يصبر قلبكم .. حمادة هلال ينعى والدة أحمد خالد صالح.. شاهد

نعى الفنان حمادة هلال، والدة الفنان أحمد خالد صلاح، التي وافتها المنية صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

ونشر حمادة هلال، صورة للفنان الراحل خالد صالح برفقة زوجته، وعلق قائلاً: "رحمه الله عليكى يادكتوره هاله الله يجمعكم دلوقتى مع اخي الكبير صاحب الخير حبيبي المغفور اليه بإذن الله خالد صالح فى جنه الفردوس مع الحبيب سيدنا النبي صل الله عليه وسلم الله يصبر اخويا الصغير احمد واختي عليا ربنا يصبر قلبكم 💚" .

ونعى الفنان أحمد خالد صلاح، والدته الدكتورة هالة زين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتب أحمد خالد في وقت سابق من صباح اليوم السبت: "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها ، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس ، وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر إنا لله وإنا إليه راجعون".

كان الفنان أحمد خالد صالح، قد أعلن عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، من أيام إصابة والدته بفيروس كورونا، حيث كتب أحمد، قائلاً: «دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم».